Київ
Глікопептидні антибіотики
J01X A02
Тейкопланін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X A
Глікопептидні антибіотики
J01X A02
Тейкопланін
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Глітейк
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Корпорація Артеріум
від
367,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
від
453,60
грн
в 5 аптеках інших міст
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Таргоцид®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Дозування
200 мг
400 мг
Виробник
Sanofi
Здоровье
Корпорация Артериум
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