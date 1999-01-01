Київ
Глікопептидні антибіотики
J01X A02

Тейкопланін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01XІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X AГлікопептидні антибіотики
J01X A02Тейкопланін
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Глітейк
Глітейк
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Корпорація Артеріум
від 367,10 грн
в 9 аптеках інших міст
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Тейкопланін-Фармекс
Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
від 453,60 грн
в 5 аптеках інших міст
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Таргоцид®
Таргоцид®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Тейкопланін-Фармекс
Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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