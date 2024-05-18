Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (70250) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д