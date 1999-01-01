Київ
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F F
Лінкозаміди
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F F
Лінкозаміди
J01F F01
Кліндаміцин
J01F F02
Лінкоміцин
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Далацин Ц
Капсули 300 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від
536,34
грн
в 861 аптеці
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Лінкоміцину гідрохлорид
Капсули 250 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
43,20
грн
в 804 аптеках
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Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
143,25
грн
в 631 аптеці
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Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
92,16
грн
в 627 аптеках
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Кліндаміцин-М
Капсули 0,15 г блістер №10
Монфарм
від
219,00
грн
в 522 аптеках
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Далацин Ц
Капсули 150 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від
325,63
грн
в 507 аптеках
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Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
86,82
грн
в 427 аптеках
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Ультрекс
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
від
457,20
грн
в 423 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 4 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від
443,00
грн
в 339 аптеках
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Лінкоцин
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл флакон 2 мл №1
Пфайзер Інк.
від
199,31
грн
в 334 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від
262,00
грн
в 320 аптеках
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Лінкоміцин
Капсули 250 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від
53,94
грн
в 221 аптеці
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Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від
40,86
грн
в 133 аптеках
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Пулксипрон
Капсули 150 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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Пулксипрон
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
Дозування
0.15 г
30 %
150 мг
150 мг/мл
250 мг
300 мг
300 мг/мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Корпорація Артеріум
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
Ривофарм
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