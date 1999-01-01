Київ
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F F

Лінкозаміди

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F FЛінкозаміди
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсули 300 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від 536,34 грн
в 861 аптеці
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Лінкоміцину гідрохлорид
Лінкоміцину гідрохлорид
Капсули 250 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 43,20 грн
в 804 аптеках
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Лінкоміцин-Дарниця
Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 143,25 грн
в 631 аптеці
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Лінкоміцин-Дарниця
Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 92,16 грн
в 627 аптеках
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Кліндаміцин-М
Кліндаміцин-М
Капсули 0,15 г блістер №10
Монфарм
від 219,00 грн
в 522 аптеках
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсули 150 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від 325,63 грн
в 507 аптеках
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Лінкоміцин-Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 86,82 грн
в 427 аптеках
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Ультрекс
Ультрекс
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
від 457,20 грн
в 423 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 4 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від 443,00 грн
в 339 аптеках
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Лінкоцин
Лінкоцин
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл флакон 2 мл №1
Пфайзер Інк.
від 199,31 грн
в 334 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від 262,00 грн
в 320 аптеках
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Лінкоміцин
Лінкоміцин
Капсули 250 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від 53,94 грн
в 221 аптеці
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Лінкоміцин-Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 40,86 грн
в 133 аптеках
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Пулксипрон
Пулксипрон
Капсули 150 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
Пулксипрон
Пулксипрон
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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