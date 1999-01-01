Київ
Лінкозаміди
J01F F02

Лінкоміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F FЛінкозаміди
J01F F02Лінкоміцин
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Лінкоміцину гідрохлорид
Лінкоміцину гідрохлорид
Капсули 250 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 43,20 грн
в 804 аптеках
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Лінкоміцин-Дарниця
Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 143,25 грн
в 631 аптеці
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Лінкоміцин-Дарниця
Лінкоміцин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 92,16 грн
в 627 аптеках
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Лінкоміцин-Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 86,82 грн
в 427 аптеках
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Лінкоцин
Лінкоцин
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл флакон 2 мл №1
Пфайзер Інк.
від 199,31 грн
в 334 аптеках
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Лінкоміцин
Лінкоміцин
Капсули 250 мг блістер в пачці №30
Корпорація Артеріум
від 53,94 грн
в 221 аптеці
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Лінкоміцин-Здоров'я
Лінкоміцин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 40,86 грн
в 133 аптеках
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