Київ
Лінкозаміди
J01F F01

Кліндаміцин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01FМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F FЛінкозаміди
J01F F01Кліндаміцин
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсули 300 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від 536,34 грн
в 861 аптеці
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Кліндаміцин-М
Кліндаміцин-М
Капсули 0,15 г блістер №10
Монфарм
від 219,00 грн
в 522 аптеках
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсули 150 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від 325,63 грн
в 507 аптеках
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Ультрекс
Ультрекс
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
від 457,20 грн
в 423 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 4 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від 443,00 грн
в 339 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від 262,00 грн
в 320 аптеках
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Пулксипрон
Пулксипрон
Капсули 150 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
Пулксипрон
Пулксипрон
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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