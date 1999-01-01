Київ
Лінкозаміди
J01F F01
Кліндаміцин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01F
МАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИ
J01F F
Лінкозаміди
J01F F01
Кліндаміцин
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Далацин Ц
Капсули 300 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від
536,34
грн
в 861 аптеці
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Кліндаміцин-М
Капсули 0,15 г блістер №10
Монфарм
від
219,00
грн
в 522 аптеках
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Далацин Ц
Капсули 150 мг блістер №16
Пфайзер Інк.
від
325,63
грн
в 507 аптеках
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Ультрекс
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
від
457,20
грн
в 423 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 4 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від
443,00
грн
в 339 аптеках
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Далацин Ц фосфат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл у коробці №1
Пфайзер Інк.
від
262,00
грн
в 320 аптеках
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Пулксипрон
Капсули 150 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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Пулксипрон
Капсули 300 мг блістер №16
Ривофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
Дозування
0.15 г
150 мг
150 мг/мл
300 мг
Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
1
10
16
Виробник
Монфарм
Пфайзер Інк.
Ривофарм
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