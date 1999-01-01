Київ
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D E01
Цефепім
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D E
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D E01
Цефепім
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Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
302,54
грн
в 538 аптеках інших міст
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Цефепім Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
243,55
грн
в 394 аптеках
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Цефепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від
126,98
грн
в 378 аптеках
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Абипим®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від
295,63
грн
в 340 аптеках
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Цебопім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
127,70
грн
в 305 аптеках
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Цефепім-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2511,71
грн
в 299 аптеках
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Квадроцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
173,21
грн
в 294 аптеках
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Деніпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
274,37
грн
в 286 аптеках
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Фортацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №5
Істфарм
від
1247,76
грн
в 284 аптеках
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Фортацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Істфарм
від
279,80
грн
в 284 аптеках
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Поліцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1000 мг флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3266,00
грн
в 284 аптеках
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Скайпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
222,00
грн
в 284 аптеках
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Цефепім Астра
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Астрафарм
від
142,00
грн
в 58 аптеках
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Роксипім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 10 мл в ампулах №1
Уорлд Медицин
від
292,12
грн
в 23 аптеках
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Цефепім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від
126,50
грн
в 22 аптеках
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Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
342,50
грн
в 11 аптеках
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Цефотрин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
301,00
грн
в 6 аптеках
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Цефепім Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
від
1388,16
грн
в 5 аптеках інших міст
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Цефепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
від
148,71
грн
в 3 аптеках інших міст
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Alembic Pharmaceuticals Limited
Aurobindo Pharma
Genopharm
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Orchid Pharma
Westwood-Intrafin
Істфарм
Абрил Формулейшнз
Авант
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Белітрейд
ДЕСПИНА ФАРМА ООО
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Каділа
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сенс Лабораторіс
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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