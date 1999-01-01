Київ
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D E51

Цефепім і інгібітор бета-лактамаз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D EЦефалоспорини четвертої генерації
J01D E51Цефепім і інгібітор бета-лактамаз
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Норфепім
Норфепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мг флакон №1
Мілі Хелскере
від 380,19 грн
в 308 аптеках
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