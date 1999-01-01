Київ
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D E51
Цефепім і інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D E
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D E51
Цефепім і інгібітор бета-лактамаз
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Норфепім
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мг флакон №1
Мілі Хелскере
від
380,19
грн
в 308 аптеках
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