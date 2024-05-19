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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Київ (78717) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
102,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
102,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
114,58
Економія: -9,17 грн
105,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (2)
102,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
116,81
Економія: -9,55 грн
107,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (2)
102,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (1)
102,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
87,62
Економія: -9,52 грн
78,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
90,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кіпріанова Академіка, 8
Всього: упаковка (1)
102,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
102,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (2)
102,85 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (2)
102,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
119,24
Економія: -13,09 грн
106,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (2)
111,17
Економія: -16,97 грн
94,20 грн