Київ
Цефалоспорини першої генерації
J01D B04
Цефазолін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B
Цефалоспорини першої генерації
J01D B04
Цефазолін
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Цефазолін-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
190,32
грн
в 371 аптеці
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
25,80
грн
в 13 аптеках
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім-Харків
від
177,12
грн
в 11 аптеках
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від
34,43
грн
в 9 аптеках інших міст
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон з розчинником в ампулах по 10 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
26,00
грн
в 1 аптеці
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Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №1
від
39,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Немає в наявності
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Цефазолін 1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон блістер у пачці №5
Немає в наявності
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Цефазолін-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
Немає в наявності
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Цефазолін-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Цефазолін
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
1 г
500 мг
1000 мг
Кількість штук в упаковці
1
5
10
50
Виробник
Дарница
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Лекхим-Харьков
Лекхім-Харків
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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