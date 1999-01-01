Київ
Цефалоспорини першої генерації
J01D B01
Цефалексин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B
Цефалоспорини першої генерації
J01D B01
Цефалексин
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Цефалексин
Гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г для приготування 100 мл суспензії №1
Хемофарм
від
86,00
грн
в 353 аптеках
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Цефалексин
Капсули 250 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Цефалексин Алкалоїд®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
Немає в наявності
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Форма випуску
гран. д/п сусп.
гран. д/п сусп. д/орал. прим.
капс.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п орал. сусп.
Дозування
125 мг/5 мл
250 мг
250 мг/5 мл
500 мг
Пакування
блістер
фл.
фл. 33 г
фл. 40 г
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Alkaloid
Hemofarm
Hikma
Sandoz
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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