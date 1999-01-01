Київ
Цефалоспорини першої генерації
J01D B01

Цефалексин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D BЦефалоспорини першої генерації
J01D B01Цефалексин
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Цефалексин
Цефалексин
Гранули для приготування суспензії 250 мг/5 мл флакон 40 г для приготування 100 мл суспензії №1
Хемофарм
від 86,00 грн
в 353 аптеках
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Цефалексин
Цефалексин
Капсули 250 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Цефалексин Алкалоїд®
Цефалексин Алкалоїд®
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
Немає в наявності
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