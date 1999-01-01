Київ
Інші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги
H01A X01

Пегвізомант

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01AГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A XІнші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги
H01A X01Пегвізомант
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Сомаверт
Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Сомаверт
Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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