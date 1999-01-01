Гіпофіз - залоза внутрішньої секреції, яка виробляє пептидні гормони. Вони регулюють функції ендокринних залоз. Гіпофіз складається з передньої, дистальної частки, або аденогіпофіза, і задньої частки, або нейрогіпофіза. Передня частка гіпофіза функціонує як залоза внутрішньої секреції.
Аденогіпофіз секретує:
Нейрогіпофіз секретує:
При нестачі соматотропіну у віці до 18 років відбувається затримка росту скелета, нанізм (гостре відставання росту: у жінок ріст нижче 130 см, у чоловіків - нижче 120 см).
При гіперпродукції гормону росту розвивається гігантизм. У дорослих гіперпродукція соматотропного гормону викликає акромегалію (збільшення розмірів кистей, стоп, скелета обличчя, внутрішніх органів).
Недостатня кількість АКТГ призводить до вторинної недостатності кори надниркових залоз, або хвороби Аддісона (виникає внаслідок двостороннього ураження кори надниркових залоз та припинення (акортицизм) або зменшення (гіпоадренокортицизм) продукції гормонів кори надниркових залоз).
При гіперпродукції АКТГ розвивається синдром або хвороба Іценка - Кушинга. Синдром Іценка - Кушинга - це поєднання клінічних симптомів, спричинених хронічним підвищенням рівня кортизолу в плазмі крові.
При зниженій секреції ТТГ знижується продукування тиреоїдних гормонів та розвивається гіпотиреоз. При гіперпродукції ТТГ підвищуються концентрації тиреоїдних гормонів і розвивається гіпертиреоз.
При зниженій секреції гонадотропінів (фолікулостимулювальний та лютеїнізувальний гормони) у чоловіків відзначають недорозвинення статевих залоз, порушення сперматогенезу. У жінок - недорозвинення молочних залоз, порушення дозрівання фолікулів у яєчниках, інфантилізм, фригідність та безпліддя.
При зниженій секреції пролактину можливі імпотенція, простатит у чоловіків, безпліддя, депресія. При підвищеній секреції пролактину відзначають затримку статевого дозрівання, зниження лібідо, мастопатію та гінекомастію у чоловіків, ожиріння, безпліддя, полікістоз яєчників, порушення периферичного зору.
Відповідно до АТС-класифікації до гормонів передньої частки гіпофіза відносять:
Соматропін показаний:
Соматропін також має багато інших терапевтичних властивостей: ефективний у терапії пацієнтів з артритом, при нейрореабілітації та в поліпшенні нейрофункції, при загоєнні ран та опіків, при фіброміалгії та постменопаузальному остеопорозі.
Екзогенний гормон росту застосовують як ад'ювантну терапію в протоколах екстракорпорального запліднення та перенесення ембріонів при дисфункції яєчників. Екзогенний гормон росту застосовувався для запобігання м'язовій атрофії у пацієнтів з ушкодженням периферичних нервів (Harvey S. et al., 2018).
Пегвізомант показаний при акромегалії, якщо хірургічне втручання та/або променева терапія є неефективними, а лікування аналогами соматостатину не призвело до нормалізації концентрації інсуліноподібного фактора росту-1 або у разі непереносимості аналогів соматостатину. Пегвізомант є ефективним у терапії пацієнтів з акромегалією та цукровим діабетом (Giustina A. et al., 2017).
Пегвізомант є генно-інженерним рекомбінантним антагоністом рецептора гормону росту, який ефективний для нормалізації рівня інсуліноподібного фактора росту 1 у плазмі крові у пацієнтів з акромегалією.
Найчастіше у хворих з акромегалією діагностують аденому гіпофіза. Пегвізомант не має прямої антипроліферативної дії на аденому гіпофізу у пацієнтів з акромегалією. Таким чином, особам, які отримують монотерапію пегвізомантом, рекомендовано проводити регулярну візуалізацію гіпофіза, щоб контролювати можливе збільшення розміру аденоми гіпофіза (Tritos N.A. et al., 2017).
Гормони передньої частки гіпофіза та їх аналоги протипоказані:
Перед трансплантацією нирки дітям віком до 18 років з хронічною хворобою нирок слід припинити прийом соматропіну.