Київ
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A X

Інші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01AГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A XІнші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги
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Сомаверт
Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Сомаверт
Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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