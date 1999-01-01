Київ
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A X
Інші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A X
Інші гормони передньої долї гіпофізу та їх аналоги
H01A X01
Пегвізомант
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Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 10 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Сомаверт
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником у шприці по 1 мл №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
15 мг
20 мг
30 мг
Виробник
Pfizer H.C.P. Corporation
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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