Київ
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A C
Соматропін та його агоністи
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A C
Соматропін та його агоністи
H01A C01
Соматропін
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Генотропін®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 16 мо (5,3 мг) попередньо наповнена ручка з розчинником №1
Пфайзер Інк.
від
5180,16
грн
в 3 аптеках
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Генотропін®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 36 мо/мл попередньо наповнена ручка з розчинником №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 мг флакон + розчинник в ампулах по 3,5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
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Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
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Дозування
1.3 мг
1.33 мг
4 МО
4 мг
8 МО
8 мг
10 МО
10 мг
10 мг/1,5 мл
16 МО
16 МО (5,3 мг)
24 МО
36 МО/мл
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Пакування
картридж 1.5 мл
попер. наповн. ручка
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 2 мл
фл.,+ розч. шпр. 1мл, +адаптор
шприц-ручка 1.5 мл
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Виробник
Ares Trading
Europharm (UK)
Ferring GmbH
Merck Serono International
Mistral Capital Management
Novo Nordisk
Биофарма ФЗ
Містрал Кепітал Менеджмент
Пфайзер Інк.
Сандоз
ФЗ "Біофарма"
Феррінг
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