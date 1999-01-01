Київ
ГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A C

Соматропін та його агоністи

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01AГОРМОНИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01A CСоматропін та його агоністи
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Генотропін®
Генотропін®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 16 мо (5,3 мг) попередньо наповнена ручка з розчинником №1
Пфайзер Інк.
від 5180,16 грн
в 3 аптеках
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Генотропін®
Генотропін®
Порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій 36 мо/мл попередньо наповнена ручка з розчинником №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 4 мг флакон + розчинник в ампулах по 3,5 мл №1
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №1
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №3
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
Зомактон
Зомактон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 10 мг флакон з розчинником у шприці 1 мл з адаптером №5
Феррінг
Немає в наявності
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