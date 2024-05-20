Бетмига таблетки пролонгованої дії 50 мг блістер, №30 - Одеса (330609) Лікарський препарат - ціни
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Аптека копійка
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Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки пролонгованої дії (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Преображенська, 42