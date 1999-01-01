Київ
Похідні прегнену (4)
G03D A04

Прогестерон

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03DГЕСТАГЕНИ
G03D AПохідні прегнену (4)
G03D A04Прогестерон
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 200 мг блістер №14
Безен Хелскеа
від 603,16 грн
в 884 аптеках
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Утрожестан®
Утрожестан®
Капсули 100 мг блістер №30
Безен Хелскеа
від 633,50 грн
в 768 аптеках
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Інжеста
Інжеста
Капсули м'які 200 мг блістер №20
Фармак
від 594,07 грн
в 713 аптеках
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Прожестожель®
Прожестожель®
Гель 10 мг/г туба 80 г зі шпателем-дозатором №1
Безен Хелскеа
від 271,55 грн
в 688 аптеках
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Прогестерон
Прогестерон
Розчин олійний для ін'єкцій 2,5 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 85,74 грн
в 594 аптеках
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Прогинорм Ово
Прогинорм Ово
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від 997,12 грн
в 588 аптеках
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Прогинорм Геста
Прогинорм Геста
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Фармліга
від 1082,80 грн
в 542 аптеках
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Інжеста
Інжеста
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармак
від 357,27 грн
в 525 аптеках
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Прогинорм Ово
Прогинорм Ово
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармліга
від 514,62 грн
в 512 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від 746,30 грн
в 454 аптеках
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Інжеста
Інжеста
Розчин для ін'єкцій в етилолеаті 2,5 % ампула 1 мл в пачці №5
Фармак
від 162,00 грн
в 450 аптеках
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Прогинорм Геста
Прогинорм Геста
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Фармліга
від 556,98 грн
в 433 аптеках
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Прогестерон
Прогестерон
Розчин олійний для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 74,11 грн
в 421 аптеці
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг блістер у картонній коробці №30
Адамед Фарма
від 504,92 грн
в 373 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 100 мг блістер без аплікатору №30
Адамед Фарма
від 465,89 грн
в 346 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер без аплікатору №20
Адамед Фарма
від 609,55 грн
в 316 аптеках
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Пролюта
Пролюта
Капсули м'які 100 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 483,63 грн
в 294 аптеках
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Пролюта
Пролюта
Капсули м'які 200 мг блістер №14
Містрал Кепітал Менеджмент
від 424,99 грн
в 287 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки сублінгвальні 50 мг контейнер №30
Адамед Фарма
від 540,82 грн
в 133 аптеках
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Лютеіна
Лютеіна
Таблетки вагінальні 200 мг блістер з аплікатором №20
Адамед Фарма
від 678,60 грн
в 15 аптеках інших міст
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