Київ
Гестагени
G03A C09

Дезогестрел

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03AГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A CГестагени
G03A C09Дезогестрел
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Лактинет®-Ріхтер
Лактинет®-Ріхтер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг №28
Гедеон Ріхтер
від 449,26 грн
в 376 аптеках
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Дезиретт
Дезиретт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Зентіва
від 309,64 грн
в 355 аптеках
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Дезогестрел Сандоз®
Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз
Немає в наявності
Дезогестрел Сандоз®
Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Мібе Україна
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Мібе Україна
Немає в наявності
Дезофемоно® 75
Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Мібе Україна
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Чарозетта®
Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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