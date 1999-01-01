Київ
Гестагени
G03A C09
Дезогестрел
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A C
Гестагени
G03A C09
Дезогестрел
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Лактинет®-Ріхтер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг №28
Гедеон Ріхтер
від
449,26
грн
в 376 аптеках
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Дезиретт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Зентіва
від
309,64
грн
в 355 аптеках
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Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №28
Сандоз
Немає в наявності
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Дезогестрел Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мкг блістер №84
Сандоз
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Мібе Україна
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Мібе Україна
Немає в наявності
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Дезофемоно® 75
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Мібе Україна
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №28
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №84
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Чарозетта®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,075 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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Дозування
0.075 мг
75 мкг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
84
168
Виробник
Schering-Plough Central East
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Мибе Украина
Сандоз
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