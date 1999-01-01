Київ
Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
G03A B08
Дієногест и естрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03A
ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G03A B
Препарати, що містять гестагени і естрогени для послідовного застосування
G03A B08
Дієногест и естрадіол
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Таблетки комбі-упаковка №28
Bayer Pharmaceuticals
від
382,16
грн
в 902 аптеках
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