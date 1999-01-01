Київ
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C01

Ібупрофен

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C CПротизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C01Ібупрофен
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Гіненорм
Гіненорм
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 100 мл №5
Ескулапіус Фармасьютічі
Немає в наявності
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