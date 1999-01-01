Київ
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C01
Ібупрофен
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C C
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C01
Ібупрофен
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Гіненорм
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 100 мл №5
Ескулапіус Фармасьютічі
Немає в наявності
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