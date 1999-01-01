Київ
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C03
Бензидамін
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C C
Протизапальні препарати для інтравагінального введення
G02C C03
Бензидамін
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Тантум Роза®
Раствор вагінальний 0,1 % флакон 140 мл + канюля з кришечкою для закриття №5
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
521,00
грн
в 793 аптеках
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Тантум Роза®
Гранули для вагінального розчину 500 мг саше №10
Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо
від
401,97
грн
в 714 аптеках
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Форма випуску
гран. д/вагінал. р-ну
р-н вагінал.
Дозування
0.1 %
500 мг
Пакування
саше
фл. 140 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
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