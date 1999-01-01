Київ
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B B
Вагінальні контрацептиви
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02B
КОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B B
Вагінальні контрацептиви
G02B B01
Піхвові кільця з прогестагеном та естрогеном
G02B B03**
Бензалконію хлорид
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лаванди №10
Сперко Україна
від
258,72
грн
в 778 аптеках
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом троянди №10
Сперко Україна
від
255,65
грн
в 740 аптеках
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Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лимону №10
Сперко Україна
від
237,05
грн
в 599 аптеках
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Фарматекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг №10
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
224,26
грн
в 476 аптеках
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Новаринг®
Кільце вагінальне саше №1
Organon Central East Gmbh
від
869,73
грн
в 423 аптеках
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Фарматекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг №5
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
143,83
грн
в 357 аптеках
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Фарматекс
Таблетки вагінальні 20 мг туба №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
177,34
грн
в 297 аптеках
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Фарматекс
Крем піхвовий 1,2 % туба 72 г з аплікатором-дозатором №1
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
293,80
грн
в 110 аптеках
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Бенатекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг блістер №10
Нижфарм
Немає в наявності
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Ероксія
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип пачка №10
Монфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
крем піхв.
кільце вагінал.
суп. вагінал.
табл. вагінал.
Дозування
1.2 %
18.9 мг
20 мг
Пакування
блістер
саше
стрип
туба
туба 72 г
Кількість штук в упаковці
1
5
10
12
Виробник
Innotech International
Organon Central East Gmbh
Монфарм
Нижфарм
Сперко Украина
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