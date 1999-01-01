Київ
Вагінальні контрацептиви
G02B B03**

Бензалконію хлорид

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02BКОНТРАЦЕПТИВИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
G02B BВагінальні контрацептиви
G02B B03**Бензалконію хлорид
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лаванди №10
Сперко Україна
від 258,72 грн
в 778 аптеках
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом троянди №10
Сперко Україна
від 255,65 грн
в 740 аптеках
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Еротекс
Еротекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип з запахом лимону №10
Сперко Україна
від 237,05 грн
в 599 аптеках
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Фарматекс
Фарматекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг №10
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 224,26 грн
в 476 аптеках
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Фарматекс
Фарматекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг №5
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 143,83 грн
в 357 аптеках
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Фарматекс
Фарматекс
Таблетки вагінальні 20 мг туба №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 177,34 грн
в 297 аптеках
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Фарматекс
Фарматекс
Крем піхвовий 1,2 % туба 72 г з аплікатором-дозатором №1
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 293,80 грн
в 110 аптеках
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Бенатекс
Бенатекс
Супозиторії вагінальні 18,9 мг блістер №10
Нижфарм
Немає в наявності
Ероксія
Ероксія
Супозиторії вагінальні 18,9 мг стрип пачка №10
Монфарм
Немає в наявності
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