Київ
Похідні хіноліну
G01A C05
Декваліній
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A C
Похідні хіноліну
G01A C05
Декваліній
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Флуомізин
Таблетки вагінальні 10 мг №6
Дельта Медікел
від
335,49
грн
в 847 аптеках
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Феміклін
Таблетки вагінальні 10 мг блістер №6
Київський вітамінний завод
від
224,83
грн
в 641 аптеці
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Флумібакт ІС
Таблетки вагінальні 10 мг блістер №6
ІнтерХім
від
182,17
грн
в 454 аптеках
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Флуомізин
Таблетки вагінальні 10 мг №2
Дельта Медікел
Немає в наявності
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Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
2
6
Виробник
Delta Medical Promotions AG
ІнтерХім
Київський вітамінний завод
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