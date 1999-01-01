Вульгарні вугрі (акне): діагностика захворювання

Вульгарні вугрі, або акне виявляють у близько 85% підлітків, проте найчастіше захворювання розвивається в передпідлітковому віці і зберігається в подальшому (Habeshian К.А., Cohen В.А., 2020). У підлітковому та юнацькому віці частота виявлення акне не залежить від статі. Серед осіб зрілого віку вугрі найчастіше діагностують у жінок.

Акне (так звані прищі) на обличчі є не лише захворюванням, що погіршує зовнішній вигляд шкіри. Так, у пацієнтів із цією патологією виявляють підвищений ризик розвитку психічних розладів, алкоголізму, наркоманії, емоційної лабільності та соціальних порушень (пропуски занять у школі, безробіття та суїцидальні схильності). У ході досліджень було показано, що акне (прищі) і післязапальна гіперпігментація, що розвивається після його розрішення, негативно впливають на самосприйняття, соціальні взаємодії та якість життя підлітків (Habeshian К.А., Cohen В.А., 2020).

Акне діагностують клінічно. Другий етап діагностики - визначення ймовірної причини розвитку цієї патології та супутніх захворювань, які можуть впливати на вираженість вугрового висипу. Пацієнтам рекомендують:

консультацію ендокринолога (для виявлення ендокринних захворювань (полікістоз яєчників, гіперандрогенія у жінок, різні пухлини, аменорея, ожиріння та ін.);

консультацію гінеколога (виявлення захворювань статевих органів у жінок);

лабораторні аналізи (біохімічний аналіз крові, рівень тестостерону, фолікулостимулювального гормону, глюкозотолерантний тест та ін.).

Які системні препарати застосовують при акне?

Лікарські засоби для системного застосування при акне включають:

ретиноїди (ізотретіонін);

інші препарати для системної терапії при акне.

Пероральний ізотретиноїн - ізомер ретиноєвої кислоти. Ізотретиноїн більше 30 років застосовують у США для лікування пацієнтів з акне, препарат схвалений Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration - FDA) для застосування при тяжкому резистентному дефіциті вітаміну А. Лікарський засіб сприяє зменшенню продукування шкірного сала, вираженості вугрового висипу та післязапального рубцювання, а також симптомів тривоги та депресії у пацієнтів з акне (Zaenglein A.L. et al., 2016). Точного механізму дії ізотретіаніну на сьогодні не встановлено. Показано, що він пригнічує проліферацію себоцитів, сприяє зменшенню розмірів сальних залоз та виявляє протизапальну дію. Оскільки шкірне сало є основним субстратом для зростання бактерій Propinibacterium acnes, зменшення його утворення призводить до пригнічення розмноження бактерій у сальних залозах.

Показання для застосування системних препаратів при акне

Тяжка вузликова форма вульгарних вугрів (акне) - основне показання до застосування системних ретиноїдів як у вигляді монотерапії, так і у складі комбінованих схем лікування. Так, прийом системних ретиноїдів можна поєднувати з місцевим застосуванням бензоїлпероксиду, антибіотиків, пероральним прийомом антибіотиків (крім тетрациклінів), глюкокортикостероїдів, комбінованих оральних контрацептивів або спіронолактону у жінок (Zaenglein A.L. et al., 2016). Ізотретіонін також показаний при помірній формі акне, якщо інші методи лікування виявилися неефективними, а також при акне, що призводить до утворення рубців або викликає важкий психологічний дискомфорт у пацієнта (Hauk L., 2017).

Протипоказання до застосування ізотретіоніну

Препарат протипоказаний:

при алергічних реакціях в анамнезі на ізотретіонін або допоміжні речовини, що містяться в препараті, а також арахіс та сою;

при надлишку вітаміну А;

при вираженій гіперліпідемії;

при печінковій недостатності;

у разі супутнього застосування антибіотиків тетрациклінового ряду (тетрациклін, доксициклін);

дітям віком до 12 років;

жінкам репродуктивного віку, які не дотримуються умов «Програми попередження вагітності», оскільки препарат є тератогенним. Це означає, що у разі розвитку вагітності на фоні прийому ізотретіоніну існує високий ризик виникнення вроджених вад розвитку плода. У зв'язку з цим жінкам рекомендують використовувати надійні методи контрацепції, бажано два різні методи одночасно (наприклад гормональні контрацептиви та бар’єрний метод (презервативи)) протягом усього періоду лікування, а також протягом місяця до та місяця після завершення курсу терапії. Контрацепція рекомендується навіть жінкам з аменореєю. Додатково рекомендується щомісяця проводити експрес-тест на вагітність (Zaenglein A.L. et al., 2016).

Які ще препарати застосовують у терапії пацієнтів з акне?

Лікування при акне може бути місцевим (мазі, креми, гелі від акне) та системним (таблетки для очищення шкіри від прищів). Важливою проблемою терапії при цій патології є низька прихильність підлітків до лікування. Однією з причин цього вважається складність дотримання комбінованих схем терапії з використанням ретиноїдів для місцевого застосування та безрецептурних препаратів. При цьому в дослідженнях показано хорошу прихильність пацієнтів до монотерапії системними ретиноїдами (Habeshian К.А., Cohen В.А., 2020).

У той же час у більшості випадків рекомендується комбінована терапія для впливу на різні ланки патогенезу акне. Так, наприклад, у разі якщо причиною розвитку акне є гормональний дисбаланс, можуть бути рекомендовані гормональні препарати, так звані таблетки від прищів (наприклад комбіновані оральні контрацептиви), проте такі лікарські засоби категорично не можна застосовувати без призначення лікаря.

Місцева та пероральна монотерапія антибіотиками не рекомендується через високий ризик розвитку бактеріорезистентності та відсутність впливу на утворення шкірного сала. На думку експертів, одним з найбільш ефективних препаратів для місцевого застосування при акне є бензоїлпероксид. Бактеріорезистентність до бензоїлпероксиду не виявлена (Habeshian К.А., Cohen В.А., 2020).

Якими є особливості лікування жінок з акне?

Деякі препарати, які застосовуються при акне, рекомендують лише жінкам. Так, пацієнткам з гіперандрогенією може бути призначено антагоніст альдостерону спіронолактон. Жінкам із запальною етіологією вугрового висипу рекомендують гормональні лікарські засоби - комбіновані оральні контрацептиви, що містять естроген (Zaenglein A.L. et al., 2016).

Чи застосовуються гормональні препарати у чоловіків? При тяжкій запальній формі вугрової висипки і чоловікам, і жінкам можуть бути рекомендовані таблетовані глюкокортикостероїди. Крім того, преднізолон у таблетках можна призначати у складі комбінованої схеми лікування з ізотретіоніном для профілактики ізотретиноїн-індукованого висипу (Zaenglein A.L. et al., 2016).