Київ
Бігуаніди та амідини
D08A C52

Хлоргексидин, комбінації

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A CБігуаніди та амідини
D08A C52Хлоргексидин, комбінації
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від 294,00 грн
в 944 аптеках
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Цитеал
Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 274,37 грн
в 904 аптеках інших міст
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Рятівник®
Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від 176,98 грн
в 770 аптеках
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл №1
Байєр
від 217,95 грн
в 564 аптеках
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Крем туба 100 г №1
Байєр
від 668,22 грн
в 413 аптеках
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Пантенол Плюс
Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від 115,30 грн
в 354 аптеках
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Пантенол Плюс
Пантенол Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл у картонній коробці №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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