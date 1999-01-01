Київ
Бігуаніди та амідини
D08A C52
Хлоргексидин, комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C
Бігуаніди та амідини
D08A C52
Хлоргексидин, комбінації
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Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від
294,00
грн
в 944 аптеках
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Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
274,37
грн
в 904 аптеках інших міст
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Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від
176,98
грн
в 770 аптеках
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Бепантен® Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл №1
Байєр
від
217,95
грн
в 564 аптеках
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Бепантен® Плюс
Крем туба 100 г №1
Байєр
від
668,22
грн
в 413 аптеках
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Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від
115,30
грн
в 354 аптеках
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Пантенол Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл у картонній коробці №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
р-н д/зовн. застос.
спрей нашкірний, р-н
Пакування
туба 30 г
туба 100 г
туба алюм. 30 г
фл. 30 мл
фл. 250 мл
Виробник
Байєр
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
ТОВ "Тернофарм"
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