Київ
Бігуаніди та амідини
D08A C02
Хлоргексидин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C
Бігуаніди та амідини
D08A C02
Хлоргексидин
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
від
34,50
грн
в 520 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
32,00
грн
в 449 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл з насадкою №1
від
32,71
грн
в 432 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
43,00
грн
в 394 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Віола
від
32,34
грн
в 219 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм профі фарм №1
від
35,30
грн
в 199 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 1 л №1
Українська фармацевтична компанія
від
67,90
грн
в 162 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
Фітофарм
від
46,25
грн
в 27 аптеках інших міст
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Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
від
10,87
грн
в 8 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Торговий дім "МВК"
від
9,00
грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
17,77
грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм айві №1
від
22,20
грн
в 4 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
від
50,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 100 мл укупорений кришкою №1
від
18,50
грн
в 2 аптеках
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Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 50 мл укупорений насадкою та кришкою №1
Корпорація Здоров'я
від
10,80
грн
в 1 аптеці
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 100 мл тм айві №1
Віола
від
14,00
грн
в 1 аптеці
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Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % банка скляна 100 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
13,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм san farma №1
Віола
Немає в наявності
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл тм магнолія №1
Немає в наявності
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл тм магнолія №1
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н нашкірний
Дозування
0.05 %
0.05 г/100 мл
Пакування
банка скляна 100 мл
фл. 1 л
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. в коробці карт. 100 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з кришкою-крапельницею 100 мл
фл. з насадкою 100 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
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Виробник
Віола
Здоровье
Ключі Здоров'я
Корпорація Здоров'я
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Торговий дім "МВК"
Українська фармацевтична компанія
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фітофарм
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