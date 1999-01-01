Київ
Бігуаніди та амідини
D08A C02

Хлоргексидин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A CБігуаніди та амідини
D08A C02Хлоргексидин
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
від 34,50 грн
в 520 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 32,00 грн
в 449 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл з насадкою №1
від 32,71 грн
в 432 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 43,00 грн
в 394 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Віола
від 32,34 грн
в 219 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм профі фарм №1
від 35,30 грн
в 199 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 1 л №1
Українська фармацевтична компанія
від 67,90 грн
в 162 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
Фітофарм
від 46,25 грн
в 27 аптеках інших міст
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
від 10,87 грн
в 8 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Торговий дім "МВК"
від 9,00 грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 17,77 грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм айві №1
від 22,20 грн
в 4 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
від 50,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Хлоргексидин-Здоров'я
Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 100 мл укупорений кришкою №1
від 18,50 грн
в 2 аптеках
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Хлоргексидин-Здоров'я
Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 50 мл укупорений насадкою та кришкою №1
Корпорація Здоров'я
від 10,80 грн
в 1 аптеці
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з насадкою 100 мл тм айві №1
Віола
від 14,00 грн
в 1 аптеці
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % банка скляна 100 мл №1
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 13,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм san farma №1
Віола
Немає в наявності
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл тм магнолія №1
Немає в наявності
Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл тм магнолія №1
Немає в наявності
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