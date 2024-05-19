Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Київ (190600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2