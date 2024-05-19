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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Київ (190600) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
48,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
48,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
49,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (17)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
51,30
Економія: -9,00 грн
42,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,25 грн
41,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,04 грн
41,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (2)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -5,75 грн
45,58 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
48,60
Економія: -6,74 грн
41,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
Всього: упаковка (1)
39,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
46,93
Економія: -5,07 грн
41,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,04 грн
41,86 грн