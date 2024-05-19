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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Київ (196820) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
78,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
77,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
77,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -9,63 грн
68,87 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -6,24 грн
71,76 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
80,44
Економія: -9,02 грн
71,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
75,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (5)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
70,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -12,84 грн
71,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (3)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -9,46 грн
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
83,71
Економія: -14,84 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
78,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Всього: упаковка (6)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (3)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (2)
83,71
Економія: -14,84 грн
68,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
64,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -9,63 грн
68,87 грн