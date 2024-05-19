Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Київ (196820) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45