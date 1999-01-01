Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A09

Азилсартан медоксоміл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C AПрості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A09Азилсартан медоксоміл
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Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 40 мг блістер №28
Асіно
від 508,14 грн
в 749 аптеках
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Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 80 мг блістер №28
Асіно
від 640,00 грн
в 651 аптеці
Знайти в аптеках
Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №14
Асіно
Немає в наявності
Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №28
Асіно
Немає в наявності
Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 40 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
Едарбі™
Едарбі™
Таблетки 80 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
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