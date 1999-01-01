Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A09
Азилсартан медоксоміл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A09
Азилсартан медоксоміл
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Едарбі™
Таблетки 40 мг блістер №28
Асіно
від
508,14
грн
в 749 аптеках
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Едарбі™
Таблетки 80 мг блістер №28
Асіно
від
640,00
грн
в 651 аптеці
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Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №14
Асіно
Немає в наявності
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Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №28
Асіно
Немає в наявності
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Едарбі™
Таблетки 20 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
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Едарбі™
Таблетки 40 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
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Едарбі™
Таблетки 80 мг блістер №56
Асіно
Немає в наявності
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