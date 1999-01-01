Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A04
Ірбесартан
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A04
Ірбесартан
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Ірбетан
Таблетки 300 мг №20
Київський вітамінний завод
від
137,56
грн
в 747 аптеках
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Конверіум
Таблетки 150 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
136,83
грн
в 329 аптеках
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Конверіум
Таблетки 300 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
249,68
грн
в 310 аптеках
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
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Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Апровель®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
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Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №28
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
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Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №28
Люпін
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Апровель®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №14
Санофі
Немає в наявності
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Фірмаста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
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табл. в/о
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75 мг
150 мг
300 мг
Пакування
блістер
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Sanofi
Tchaikapharma-High Quality Medicines
Київський вітамінний завод
Люпін
Медокемі Лтд
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