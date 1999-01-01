Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A04

Ірбесартан

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C AПрості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A04Ірбесартан
Сортування: По популярності
Ірбетан
Ірбетан
Таблетки 300 мг №20
Київський вітамінний завод
від 137,56 грн
в 747 аптеках
Знайти в аптеках
Конверіум
Конверіум
Таблетки 150 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 136,83 грн
в 329 аптеках
Знайти в аптеках
Конверіум
Конверіум
Таблетки 300 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 249,68 грн
в 310 аптеках
Знайти в аптеках
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
Ірбессо
Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
Апровель®
Апровель®
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
Ірбессо
Ірбессо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Чайкафарма Високоякісні Лікарські Засоби
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 300 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №28
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №10
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №14
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №20
Люпін
Немає в наявності
Істар
Істар
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер №28
Люпін
Немає в наявності
Апровель®
Апровель®
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №14
Санофі
Немає в наявності
Фірмаста®
Фірмаста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №56
КРКА
Немає в наявності
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