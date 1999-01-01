Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A03
Валсартан
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A03
Валсартан
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Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Асіно
від
199,23
грн
в 894 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
від
644,94
грн
в 888 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
від
505,80
грн
в 886 аптеках
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Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Асіно
від
230,49
грн
в 859 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
від
188,10
грн
в 846 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
від
246,38
грн
в 839 аптеках
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Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
від
138,99
грн
в 783 аптеках
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Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
від
169,68
грн
в 775 аптеках
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Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №90
Асіно
від
513,90
грн
в 722 аптеках
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Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
Польфарма
від
306,00
грн
в 654 аптеках
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Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
187,38
грн
в 585 аптеках
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Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №90
Асіно
від
629,32
грн
в 496 аптеках
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Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
від
363,27
грн
в 492 аптеках
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Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від
559,47
грн
в 417 аптеках
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Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від
152,24
грн
в 415 аптеках
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Корсар® Моно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Фармак
від
165,91
грн
в 303 аптеках
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Корсар® Моно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Фармак
від
125,86
грн
в 299 аптеках
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Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
Польфарма
від
262,00
грн
в 283 аптеках
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Діован®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №14
Новартіс Фарма
від
427,90
грн
в 283 аптеках
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Валмісар 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
166,38
грн
в 234 аптеках
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Alkaloid
Gedeon Richter
Zentiva
Асіно
Дарниця ФФ
Джубілант Дженерікс
КРКА
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Микрохим
Новартіс Фарма
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Тева Украина
Тева Україна
Фарма Інтернешенал
Фармак
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