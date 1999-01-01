Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A03

Валсартан

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C AПрості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A03Валсартан
Сортування: По популярності
Діокор Соло 80
Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Асіно
від 199,23 грн
в 894 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
від 644,94 грн
в 888 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
від 505,80 грн
в 886 аптеках
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Діокор Соло 160
Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Асіно
від 230,49 грн
в 859 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
від 188,10 грн
в 846 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
від 246,38 грн
в 839 аптеках
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Валсартан-Тева
Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Тева Україна
від 138,99 грн
в 783 аптеках
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Валсартан-Тева
Валсартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Тева Україна
від 169,68 грн
в 775 аптеках
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Діокор Соло 80
Діокор Соло 80
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №90
Асіно
від 513,90 грн
в 722 аптеках
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Ванатекс
Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
Польфарма
від 306,00 грн
в 654 аптеках
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Тіара Соло
Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 187,38 грн
в 585 аптеках
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Діокор Соло 160
Діокор Соло 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №90
Асіно
від 629,32 грн
в 496 аптеках
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Вальсакор®
Вальсакор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
від 363,27 грн
в 492 аптеках
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Тіара Соло
Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг контурна чарункова упаковка №84
Дарниця ФФ
від 559,47 грн
в 417 аптеках
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Тіара Соло
Тіара Соло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №28
Дарниця ФФ
від 152,24 грн
в 415 аптеках
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Корсар® Моно
Корсар® Моно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Фармак
від 165,91 грн
в 303 аптеках
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Корсар® Моно
Корсар® Моно
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Фармак
від 125,86 грн
в 299 аптеках
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Ванатекс
Ванатекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
Польфарма
від 262,00 грн
в 283 аптеках
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Діован®
Діован®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №14
Новартіс Фарма
від 427,90 грн
в 283 аптеках
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Валмісар 160
Валмісар 160
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 166,38 грн
в 234 аптеках
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