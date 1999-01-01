Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A04
Периндоприл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09A
ІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A A
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A04
Периндоприл
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Престаріум® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер №30
Серв'є
від
180,26
грн
в 923 аптеках
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Пренеса®
Таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
від
293,37
грн
в 821 аптеці
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Пренеса®
Таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
від
483,12
грн
в 744 аптеках
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Престаріум® 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контейнер №30
Серв'є
від
228,44
грн
в 705 аптеках
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Пренеса®
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від
154,68
грн
в 678 аптеках
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Періндопрес®
Таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
119,24
грн
в 620 аптеках
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Пренеса®
Таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
від
188,45
грн
в 620 аптеках
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Періндопрес®
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
159,91
грн
в 586 аптеках
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Пренелія®
Таблетки 4 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
96,48
грн
в 562 аптеках
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Пренелія®
Таблетки 8 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
116,28
грн
в 549 аптеках
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Периндоприл-Дарниця
Таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
134,07
грн
в 515 аптеках
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Кордерія Моно
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від
153,32
грн
в 352 аптеках
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Кордерія Моно
Таблетки 4 мг блістер №30
Фармак
від
145,65
грн
в 327 аптеках
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Периндоприл-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
195,00
грн
в 271 аптеці
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Перистар
Таблетки 4 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
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Пренеса®
Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Алітер
Таблетки 4 мг блістер у пачці №30
Мікрохім
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Пакування
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блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
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Виробник
Lupin
Polpharma
Servier
Артеріум Лтд
Гленмарк
Дарниця ФФ
КРКА
Мікрохім
Серв'є
Тева Україна
Фармак
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