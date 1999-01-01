Київ
Інгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A04

Периндоприл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09AІНГІБІТОРИ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ (АПФ)
C09A AІнгібітори АПФ монокомпонентні
C09A A04Периндоприл
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Престаріум® 5 мг
Престаріум® 5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер №30
Серв'є
від 180,26 грн
в 923 аптеках
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Пренеса®
Пренеса®
Таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
від 293,37 грн
в 821 аптеці
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Пренеса®
Пренеса®
Таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
від 483,12 грн
в 744 аптеках
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Престаріум® 10 мг
Престаріум® 10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контейнер №30
Серв'є
від 228,44 грн
в 705 аптеках
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Пренеса®
Пренеса®
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
від 154,68 грн
в 678 аптеках
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Періндопрес®
Періндопрес®
Таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 119,24 грн
в 620 аптеках
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Пренеса®
Пренеса®
Таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
від 188,45 грн
в 620 аптеках
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Періндопрес®
Періндопрес®
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 159,91 грн
в 586 аптеках
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Пренелія®
Пренелія®
Таблетки 4 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 96,48 грн
в 562 аптеках
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Пренелія®
Пренелія®
Таблетки 8 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 116,28 грн
в 549 аптеках
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Периндоприл-Дарниця
Периндоприл-Дарниця
Таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 134,07 грн
в 515 аптеках
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Кордерія Моно
Кордерія Моно
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від 153,32 грн
в 352 аптеках
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Кордерія Моно
Кордерія Моно
Таблетки 4 мг блістер №30
Фармак
від 145,65 грн
в 327 аптеках
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Периндоприл-Дарниця
Периндоприл-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 195,00 грн
в 271 аптеці
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Перистар
Перистар
Таблетки 4 мг блістер №30
Люпін
Немає в наявності
Пренеса®
Пренеса®
Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Алітер
Алітер
Таблетки 4 мг блістер у пачці №30
Мікрохім
Немає в наявності
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