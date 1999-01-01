Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07F
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07F
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F B
Блокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналів
C07F X
Блокатори бета-адренорецепторів, інші комбинації
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Тонорма®
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від
168,90
грн
в 928 аптеках
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Алотендин
Таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від
262,02
грн
в 833 аптеках
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Тонорма®
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка пачка №10
Дарниця ФФ
від
78,21
грн
в 724 аптеках
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Алотендин
Таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
від
299,78
грн
в 686 аптеках
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Алотендин
Таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від
298,51
грн
в 548 аптеках
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Теночек®
Таблетки №28
Іпка
від
186,13
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Дозування
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
10 мг/5 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
28
30
Виробник
Egis
IPCA
Дарниця ФФ
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