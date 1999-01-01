Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F B

Блокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналів

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07FБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F BБлокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналів
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Алотендин
Алотендин
Таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від 262,02 грн
в 833 аптеках
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Алотендин
Алотендин
Таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
від 299,78 грн
в 686 аптеках
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Алотендин
Алотендин
Таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від 298,51 грн
в 548 аптеках
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