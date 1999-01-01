Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F B
Блокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07F
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F B
Блокатори бета-адренорецепторів та блокаторы кальцієвих каналів
C07F B07
Бісопролол і амлодипин
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Алотендин
Таблетки 5 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від
262,02
грн
в 833 аптеках
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Алотендин
Таблетки 5 мг/10 мг блістер №30
Егіс
від
299,78
грн
в 686 аптеках
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Алотендин
Таблетки 10 мг/5 мг блістер №30
Егіс
від
298,51
грн
в 548 аптеках
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