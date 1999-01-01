Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F X

Блокатори бета-адренорецепторів, інші комбинації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07FБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ, ІНШІ КОМБІНАЦІЇ
C07F XБлокатори бета-адренорецепторів, інші комбинації
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Тонорма®
Тонорма®
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від 168,90 грн
в 928 аптеках
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Тонорма®
Тонорма®
Таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка пачка №10
Дарниця ФФ
від 78,21 грн
в 724 аптеках
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Теночек®
Теночек®
Таблетки №28
Іпка
від 186,13 грн
в 2 аптеках інших міст
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