Київ
Селективні блокатори бета-адренорецепторів з тіазидними діуретиками
C07B B12

Небіволол та тіазиди

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C07БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07BБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ТІАЗИДНИМИ ДІУРЕТИКАМИ
C07B BСелективні блокатори бета-адренорецепторів з тіазидними діуретиками
C07B B12Небіволол та тіазиди
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Небілет® Плюс 5/12,5
Небілет® Плюс 5/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 311,00 грн
в 753 аптеках
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Небіар® Плюс
Небіар® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 12,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від 186,27 грн
в 738 аптеках
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