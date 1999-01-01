Київ
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07B
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ТІАЗИДНИМИ ДІУРЕТИКАМИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C07
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ
C07B
БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ В КОМБІНАЦІЇ З ТІАЗИДНИМИ ДІУРЕТИКАМИ
C07B B
Селективні блокатори бета-адренорецепторів з тіазидними діуретиками
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Небілет® Плюс 5/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
311,00
грн
в 753 аптеках
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Небіар® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 12,5 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
від
186,27
грн
в 738 аптеках
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Дозування
5 мг + 12.5 мг
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Корпорація Артеріум
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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