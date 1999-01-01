Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A D
Місцевоанестезуючі засоби
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A D
Місцевоанестезуючі засоби
C05A D03
Бензокаїн
C05A D05
Прокаїн
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Реліф® Адванс
Супозиторії ректальні №12
Байєр
від
448,61
грн
в 966 аптеках
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Реліф® Адванс
Мазь ректальна 200 мг/г туба 28.4 г з аплікатором №1
Байєр
від
407,10
грн
в 862 аптеках
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Анестезол®
Супозиторії №5
Лекхім-Харків
від
61,34
грн
в 856 аптеках
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Гемопрокт
Супозиторії ректальні стрип в пачці №10
Здоров'я ФК
від
71,62
грн
в 205 аптеках
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Новокаїн
Супозиторії ректальні 0,1 г стрип в пачці №10
Монфарм
від
60,74
грн
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Форма випуску
мазь ректал.
суп.
суп. ректал.
Дозування
0.1 г
200 мг/г
Пакування
стрип
туба 28.4 г
Кількість штук в упаковці
1
5
10
12
Виробник
Байер
Здоровье Группа компаний
Лекхім
Монфарм
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