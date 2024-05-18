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Анестезол® супозиторії, №5 - Харків (12739) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 370 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
72,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
59,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
69,29
Економія: -7,51 грн
61,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
69,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
68,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
64,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
70,45
Економія: -8,81 грн
61,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
68,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
68,89 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
68,46 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
89,60
Економія: -23,70 грн
65,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
68,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
68,50
Економія: -4,17 грн
64,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
69,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
69,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
68,42
Економія: -3,07 грн
65,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
68,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
73,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
68,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
68,93 грн