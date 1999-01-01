Київ
Блокатори альфа-адренорецепторів
C02C A06
Урапідил
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02C
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02C A
Блокатори альфа-адренорецепторів
C02C A06
Урапідил
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ебрантил
Капсули пролонгованої дії тверді 60 мг №50
Асіно
від
371,70
грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
Асіно
від
531,75
грн
в 155 аптеках
Знайти в аптеках
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
Асіно
від
243,02
грн
в 136 аптеках
Знайти в аптеках
Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
360,50
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
562,50
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Ебрантил
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг №50
Асіно
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №10
Асіно
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №10
Асіно
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. пролонг. дії тверд.
р-н д/ін.
Дозування
25 мг
30 мг
50 мг
60 мг
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
50
Виробник
Асіно
ЕВЕР Нейро Фарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню