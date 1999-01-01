Київ
Блокатори альфа-адренорецепторів
C02C A06

Урапідил

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02CАНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02C AБлокатори альфа-адренорецепторів
C02C A06Урапідил
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Ебрантил
Ебрантил
Капсули пролонгованої дії тверді 60 мг №50
Асіно
від 371,70 грн
в 362 аптеках
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Ебрантил
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
Асіно
від 531,75 грн
в 155 аптеках
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Ебрантил
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
Асіно
від 243,02 грн
в 136 аптеках
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Тахибен®
Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 360,50 грн
в 10 аптеках
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Тахибен®
Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 562,50 грн
в 6 аптеках
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Ебрантил
Ебрантил
Капсули пролонгованої дії тверді 30 мг №50
Асіно
Немає в наявності
Ебрантил
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №10
Асіно
Немає в наявності
Ебрантил
Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №10
Асіно
Немає в наявності
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