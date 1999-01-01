Київ
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02C
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02C
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02C A
Блокатори альфа-адренорецепторів
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Доксазозин
Таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
145,00
грн
в 795 аптеках
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Доксазозин
Таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
202,67
грн
в 775 аптеках
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Доксазозин
Таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
від
126,00
грн
в 386 аптеках
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Ебрантил
Капсули пролонгованої дії тверді 60 мг №50
Асіно
від
371,70
грн
в 362 аптеках
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Магурол
Таблетки 4 мг №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
308,67
грн
в 357 аптеках
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Кардура®
Таблетки 2 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
771,90
грн
в 295 аптеках
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Кардура®
Таблетки 4 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
972,16
грн
в 294 аптеках
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Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
Асіно
від
531,75
грн
в 155 аптеках
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Ебрантил
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
Асіно
від
243,02
грн
в 136 аптеках
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Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
360,50
грн
в 10 аптеках
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Тахибен®
Розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
562,50
грн
в 6 аптеках
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Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Камірен
Таблетки 1 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Камірен
Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Камірен
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Кардура®
Таблетки 1 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
капс. пролонг. дії тверд.
р-н д/ін.
табл.
табл. п/пл. обол., з мод. вив.
Дозування
1 мг
2 мг
4 мг
25 мг
30 мг
50 мг
60 мг
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
банка
блістер
Кількість штук в упаковці
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15
20
30
50
90
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Sanofi
Асіно
Віатріс Спешелті ЛЛС
ЕВЕР Нейро Фарма
КРКА
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
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