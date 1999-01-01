Київ
Інші кардіотонічні засоби
C01C X08
Левосимендан
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01C
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C X
Інші кардіотонічні засоби
C01C X08
Левосимендан
Сортування:
По популярності
Фільтр
Прескор®
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від
7762,75
грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
Симдакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Оріон Корпорейшн
від
11614,09
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Леволім
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
10163,60
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц.д/п р-ну д/інф
Пакування
фл. 5 мл
фл. скляний 5 мл
Виробник
Оріон Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Фармак
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню