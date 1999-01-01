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Амінокислоти
B05X B01

Аргінін гідрохлорид

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X BАмінокислоти
B05X B01Аргінін гідрохлорид
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Тівортін®
Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 156,00 грн
в 900 аптеках
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Саргін®
Саргін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 191,11 грн
в 775 аптеках
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Тівомакс-Дарниця
Тівомакс-Дарниця
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 190,43 грн
в 711 аптеці
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Лібра®
Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 185,34 грн
в 660 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 145,00 грн
в 595 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від 231,32 грн
в 440 аптеках
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Амінаргін
Амінаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
від 180,17 грн
в 433 аптеках
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Тівортін® Форте
Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 243,96 грн
в 432 аптеках
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Тівортін® Форте
Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл флакон скляний 50 мл №1
Юрія-Фарм
від 191,53 грн
в 424 аптеках
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Аргілайф
Аргілайф
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Артеріум Лтд
від 169,00 грн
в 392 аптеках
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Тівортін®
Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 210,01 грн
в 377 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від 288,80 грн
в 286 аптеках
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Кордагін
Кордагін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 307,70 грн
в 283 аптеках
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Соларгін
Соларгін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 215,21 грн
в 279 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 157,23 грн
в 200 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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