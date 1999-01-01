Київ
Амінокислоти
B05X B01
Аргінін гідрохлорид
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X B
Амінокислоти
B05X B01
Аргінін гідрохлорид
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Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
156,00
грн
в 900 аптеках
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Саргін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
191,11
грн
в 775 аптеках
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Тівомакс-Дарниця
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
190,43
грн
в 711 аптеці
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Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
185,34
грн
в 660 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від
145,00
грн
в 595 аптеках
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Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від
231,32
грн
в 440 аптеках
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Амінаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
від
180,17
грн
в 433 аптеках
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Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
243,96
грн
в 432 аптеках
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Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл флакон скляний 50 мл №1
Юрія-Фарм
від
191,53
грн
в 424 аптеках
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Аргілайф
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Артеріум Лтд
від
169,00
грн
в 392 аптеках
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Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
210,01
грн
в 377 аптеках
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Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від
288,80
грн
в 286 аптеках
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Кордагін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
307,70
грн
в 283 аптеках
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Соларгін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
215,21
грн
в 279 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від
157,23
грн
в 200 аптеках
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Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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Дозування
42 мг/мл
84 мг/мл
Пакування
контейнер 100 мл
контейнер п/п 100 мл
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пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 200 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. скляний 50 мл
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Виробник
Інфузія
Ворвартс Фарма
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
ООО "Фармасел"
Фармак
Фарматрейд
Юрія-Фарм
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