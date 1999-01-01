Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X B
Амінокислоти
B05X C
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Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від
156,00
грн
в 900 аптеках
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Натрію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від
57,24
грн
в 789 аптеках
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Саргін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
191,11
грн
в 775 аптеках
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Магнію сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від
60,78
грн
в 717 аптеках
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Натрію хлорид
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 10 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
від
42,38
грн
в 716 аптеках
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Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
180,88
грн
в 713 аптеках
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Тівомакс-Дарниця
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
190,43
грн
в 711 аптеці
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Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
185,34
грн
в 660 аптеках
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Тіворель
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
331,66
грн
в 641 аптеці
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Натрію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від
40,81
грн
в 635 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
55,86
грн
в 605 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від
145,00
грн
в 595 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
114,48
грн
в 579 аптеках
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Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
271,92
грн
в 572 аптеках
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Натрію хлорид
Розчин для інфузій 0,9 % пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
25,71
грн
в 569 аптеках
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Магнію сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
від
54,67
грн
в 553 аптеках
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від
56,97
грн
в 549 аптеках
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Магнію сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
57,66
грн
в 528 аптеках
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Натрію хлорид
Розчин для інфузій 9 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Галичфарм
від
32,43
грн
в 520 аптеках
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Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
від
26,51
грн
в 514 аптеках
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р-н д/ін.
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р-н інф.
Дозування
0.9 %
4 %
7.5 %
9 мг/мл
10 %
42 мг/мл
50 мг/мл
50 мкг/мл
84 мг/мл
100 мг/мл
250 мг/мл
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 5 мл
амп. п/е 10 мл
амп. полімер. 2 мл
амп. полімер. 5 мл
контейнер 100 мл
контейнер 200 мл
контейнер 250 мл
контейнер 400 мл
контейнер 500 мл
контейнер 1000 мл
контейнер 3000 мл
контейнер 5000 мл
контейнер однодоз. 2 мл
контейнер п/п 100 мл
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 200 мл
контейнер полімер. 250 мл
контейнер полімер. 400 мл
контейнер полімер. 500 мл
контейнер полімер. 1000 мл
контейнер полімер. 3000 мл
контейнер полімерний (пакет) 1000 мл
контейнер полімерний (пакет) 3000 мл
пакет 250 мл
пакет 500 мл
пляшка 20 мл
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
пляшка 500 мл
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 400 мл
фл. 500 мл
фл. скляний 50 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Diaco Biofarmaceutici S.R.L.
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Інфузія
Ананта Медікеар
Артеріум Лтд
Б. Браун
Ворвартс Фарма
Галичфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Медичний центр М.Т.К.
НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
Фармак
Фарматрейд
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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