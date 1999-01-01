Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X

ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
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Тівортін®
Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 156,00 грн
в 900 аптеках
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Натрію хлорид-Дарниця
Натрію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 10 мл №10
Дарниця ФФ
від 57,24 грн
в 789 аптеках
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Саргін®
Саргін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 191,11 грн
в 775 аптеках
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Магнію сульфат
Магнію сульфат
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від 60,78 грн
в 717 аптеках
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Натрію хлорид
Натрію хлорид
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 10 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
від 42,38 грн
в 716 аптеках
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Сода-Буфер®
Сода-Буфер®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 180,88 грн
в 713 аптеках
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Тівомакс-Дарниця
Тівомакс-Дарниця
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 190,43 грн
в 711 аптеці
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Лібра®
Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 185,34 грн
в 660 аптеках
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Тіворель
Тіворель
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 331,66 грн
в 641 аптеці
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Натрію хлорид-Дарниця
Натрію хлорид-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 9 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від 40,81 грн
в 635 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 55,86 грн
в 605 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 145,00 грн
в 595 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 114,48 грн
в 579 аптеках
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Ксилат®
Ксилат®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 271,92 грн
в 572 аптеках
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Натрію хлорид
Натрію хлорид
Розчин для інфузій 0,9 % пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 25,71 грн
в 569 аптеках
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Магнію сульфат-Дарниця
Магнію сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка №10
від 54,67 грн
в 553 аптеках
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Галичфарм
від 56,97 грн
в 549 аптеках
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Магнію сульфат-Дарниця
Магнію сульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 57,66 грн
в 528 аптеках
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Натрію хлорид
Натрію хлорид
Розчин для інфузій 9 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Галичфарм
від 32,43 грн
в 520 аптеках
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Кальцію хлорид
Кальцію хлорид
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
від 26,51 грн
в 514 аптеках
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