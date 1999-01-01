Київ
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X B

Амінокислоти

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X BАмінокислоти
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Тівортін®
Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 100 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 156,00 грн
в 900 аптеках
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Саргін®
Саргін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 191,11 грн
в 775 аптеках
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Тівомакс-Дарниця
Тівомакс-Дарниця
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 190,43 грн
в 711 аптеці
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Лібра®
Лібра®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 185,34 грн
в 660 аптеках
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Тіворель
Тіворель
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 331,66 грн
в 641 аптеці
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Ангіо-Бетаргін
Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер поліпропіленовий 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 145,00 грн
в 595 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від 231,32 грн
в 440 аптеках
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Амінаргін
Амінаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
від 180,17 грн
в 433 аптеках
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Тівортін® Форте
Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 243,96 грн
в 432 аптеках
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Тівортін® Форте
Тівортін® Форте
Розчин для інфузій 84 мг/мл флакон скляний 50 мл №1
Юрія-Фарм
від 191,53 грн
в 424 аптеках
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Аргілайф
Аргілайф
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Артеріум Лтд
від 169,00 грн
в 392 аптеках
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Тівортін®
Тівортін®
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка скляна 200 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 210,01 грн
в 377 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в пачці №1
ООО "Фармасел"
від 288,80 грн
в 286 аптеках
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Кордагін
Кордагін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 307,70 грн
в 283 аптеках
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Соларгін
Соларгін
Розчин для інфузій 42 мг/мл контейнер 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 215,21 грн
в 279 аптеках
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Ангіо-Бетаргін
Ангіо-Бетаргін
Розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл №1
Ворвартс Фарма
від 157,23 грн
в 200 аптеках
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Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 200 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Тіваргін-H
Тіваргін-H
Розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл в коробці з гофрованого картону №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
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