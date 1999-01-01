Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B

Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B BРозчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 168,46 грн
в 932 аптеках
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 279,93 грн
в 683 аптеках
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Реодар
Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 113,13 грн
в 612 аптеках
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 185,60 грн
в 539 аптеках
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Стерофундин ISO
Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №10
Б. Браун
від 401,92 грн
в 536 аптеках
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Нейроцитин®
Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 144,29 грн
в 514 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від 154,75 грн
в 483 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 48,00 грн
в 466 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 63,68 грн
в 366 аптеках
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 180,64 грн
в 338 аптеках
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Плазмовен®
Плазмовен®
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Дарниця ФФ
від 44,26 грн
в 327 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від 188,27 грн
в 320 аптеках
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Дарроу Розчин
Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 61,16 грн
в 306 аптеках
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Стерофундин ISO
Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 1000 мл №10
Б. Браун
від 635,92 грн
в 304 аптеках
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Рінгера розчин
Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
від 35,85 грн
в 222 аптеках
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Трисоль
Трисоль
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 42,71 грн
в 162 аптеках
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Ізосол
Ізосол
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від 69,65 грн
в 158 аптеках
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Рінгера розчин
Рінгера розчин
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 44,10 грн
в 148 аптеках
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Нейроцитин®
Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 139,34 грн
в 129 аптеках
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Рінгера розчин
Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 400 мл №1
від 46,93 грн
в 126 аптеках
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