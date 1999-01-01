Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B01
Електроліти
B05B B02
Електроліти з вуглеводами
B05B B04
Електроліти у комбінації з іншими засобами
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
168,46
грн
в 932 аптеках
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
279,93
грн
в 683 аптеках
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Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
113,13
грн
в 612 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
185,60
грн
в 539 аптеках
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Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №10
Б. Браун
від
401,92
грн
в 536 аптеках
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Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
144,29
грн
в 514 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від
154,75
грн
в 483 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
48,00
грн
в 466 аптеках
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Розчин Рінгера
Розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
63,68
грн
в 366 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
180,64
грн
в 338 аптеках
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Плазмовен®
Розчин для інфузій флакон 500 мл №1
Дарниця ФФ
від
44,26
грн
в 327 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від
188,27
грн
в 320 аптеках
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Дарроу Розчин
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
61,16
грн
в 306 аптеках
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Стерофундин ISO
Розчин для інфузій контейнер 1000 мл №10
Б. Браун
від
635,92
грн
в 304 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
від
35,85
грн
в 222 аптеках
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Трисоль
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
42,71
грн
в 162 аптеках
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Ізосол
Розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
69,65
грн
в 158 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
44,10
грн
в 148 аптеках
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Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
139,34
грн
в 129 аптеках
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Рінгера розчин
Розчин для інфузій контейнер 400 мл №1
від
46,93
грн
в 126 аптеках
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фл. 400 мл
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Виробник
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Інфузія
Артеріум Лтд
Б. Браун
Дарниця ФФ
Инфузия
Медицинский центр М.Т.К.
Новофарм-Біосинтез
Фармак
Фарматрейд
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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