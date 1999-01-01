Київ
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B02

Електроліти з вуглеводами

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B BРозчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B02Електроліти з вуглеводами
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 185,60 грн
в 539 аптеках
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Глікостерил Ф5
Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 180,64 грн
в 338 аптеках
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Гік®
Гік®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 85,05 грн
в 111 аптеці
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Гік®
Гік®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 131,60 грн
в 38 аптеках
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Глюксил®
Глюксил®
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 175,21 грн
в 9 аптеках інших міст
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Глікостерил Ф10
Глікостерил Ф10
Розчин для інфузій пакет полімерний 250 мл №1
Інфузія
від 64,71 грн
в 1 аптеці інших міст
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Глікостерил Ф10
Глікостерил Ф10
Розчин для інфузій пакет полімерний 500 мл №1
Інфузія
Немає в наявності
Глюкосол
Глюкосол
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Немає в наявності
Глюкосол
Глюкосол
Розчин для інфузій контейнер 400 мл №1
Фарматрейд
Немає в наявності
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