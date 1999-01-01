Київ
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B02
Електроліти з вуглеводами
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B02
Електроліти з вуглеводами
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
185,60
грн
в 539 аптеках
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Глікостерил Ф5
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
180,64
грн
в 338 аптеках
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Гік®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
85,05
грн
в 111 аптеці
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Гік®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
131,60
грн
в 38 аптеках
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Глюксил®
Розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
175,21
грн
в 9 аптеках інших міст
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Глікостерил Ф10
Розчин для інфузій пакет полімерний 250 мл №1
Інфузія
від
64,71
грн
в 1 аптеці інших міст
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Глікостерил Ф10
Розчин для інфузій пакет полімерний 500 мл №1
Інфузія
Немає в наявності
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Глюкосол
Розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Немає в наявності
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Глюкосол
Розчин для інфузій контейнер 400 мл №1
Фарматрейд
Немає в наявності
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Пакування
контейнер 200 мл
контейнер 400 мл
пакет полімер. 250 мл
пакет полімер. 500 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
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Инфузия
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