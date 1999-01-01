Київ
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B04

Електроліти у комбінації з іншими засобами

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B BРозчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B04Електроліти у комбінації з іншими засобами
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 168,46 грн
в 932 аптеках
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Реосорбілакт®
Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 279,93 грн
в 683 аптеках
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Реодар
Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 113,13 грн
в 612 аптеках
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Нейроцитин®
Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 144,29 грн
в 514 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від 154,75 грн
в 483 аптеках
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Рофітіс
Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від 188,27 грн
в 320 аптеках
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Нейроцитин®
Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 139,34 грн
в 129 аптеках
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