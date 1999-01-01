Київ
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B04
Електроліти у комбінації з іншими засобами
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B B
Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу
B05B B04
Електроліти у комбінації з іншими засобами
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
168,46
грн
в 932 аптеках
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Реосорбілакт®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
279,93
грн
в 683 аптеках
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Реодар
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
113,13
грн
в 612 аптеках
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Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
144,29
грн
в 514 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 200 мл №1
Фармак
від
154,75
грн
в 483 аптеках
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Рофітіс
Розчин для інфузій флакон 400 мл №1
Фармак
від
188,27
грн
в 320 аптеках
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Нейроцитин®
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
139,34
грн
в 129 аптеках
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Пакування
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
фл. 200 мл
фл. 400 мл
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Виробник
Дарниця ФФ
Медицинский центр М.Т.К.
Фармак
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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