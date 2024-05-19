Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл, №1 - Київ (38270) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Берестейський, 89-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Житомир, просп. Миру, 15-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40