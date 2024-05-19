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Амінол® розчин для інфузій пляшка 200 мл, №1 - Київ (38270) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
491,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
452,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
451,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
453,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
452,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
453,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
440,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
451,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
452,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
454,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Берестейський, 89-А
Всього: упаковка (1)
454,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
440,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
405,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
404,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
483,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
481,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
454,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Житомир, вул. Покровська, 131-А
Всього: упаковка (1)
485,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
440,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-А
Всього: упаковка (1)
482,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Житомир, просп. Миру, 15-А
Всього: упаковка (1)
481,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
454,23 грн