Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B C
Розчини осмотичних діуретиків
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05B
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B C
Розчини осмотичних діуретиків
B05B C01
Манітол
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Маніт-Новофарм
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
95,30
грн
в 507 аптеках
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Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 400 мл №1
від
263,40
грн
в 283 аптеках
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Маніт
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
164,80
грн
в 268 аптеках
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Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
62,10
грн
в 74 аптеках
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Дозування
15 %
150 мг/мл
Пакування
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
Виробник
Інфузія
Новофарм-Біосинтез
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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