Київ
РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B C

Розчини осмотичних діуретиків

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B CРозчини осмотичних діуретиків
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Маніт-Новофарм
Маніт-Новофарм
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 95,30 грн
в 507 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 400 мл №1
від 263,40 грн
в 283 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 164,80 грн
в 268 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 62,10 грн
в 74 аптеках
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